В Україні створюють національний резерв генерації на випадок блекаутів і атак на енергетику

Кабмін затвердив порядок формування запасу мобільних електростанцій, котелень і обладнання для забезпечення критичної інфраструктури.

Кабінет Міністрів затвердив порядок формування та використання національного резерву автономної генерації, який застосовуватиметься у випадку блекаутів або нових атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, уряд провів восьме засідання координаційного центру та продовжує роботу над виконанням планів стійкості регіонів. Окремо були заслухані доповіді Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей щодо підготовки до опалювального сезону. Прем’єр наголосила, що своєчасне виконання відповідних робіт є критично важливим для проходження зимового періоду.

Одним із ключових рішень стало формування національного резерву автономної генерації. Йдеться про децентралізований запас мобільних електростанцій, когенераційних установок, котелень, трансформаторного обладнання та інших технічних засобів, які мають забезпечити безперебійне постачання електроенергії, тепла та води для об’єктів критичної інфраструктури.

Формування такого резерву здійснюватиметься за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також за підтримки міжнародних партнерів.

Крім цього, уряд ухвалив рішення щодо спрощення процедур будівництва, відновлення та модернізації систем захисту об’єктів енергетичної та газової інфраструктури. Роботи планується виконувати за принципом «проектуй – будуй», що дозволяє розпочинати будівництво одночасно з підготовкою проєктної документації.

При цьому дозвільні та містобудівні документи можуть оформлюватися після завершення робіт, однак їх наявність залишається обов’язковою вимогою.

Такий спрощений підхід уже застосовується з кінця 2023 року для реалізації проєктів у сфері когенерації, генерації, газової інфраструктури та енергомереж.

Юлія Свириденко зазначила, що системна підготовка до опалювального сезону залишається одним із пріоритетів уряду.

