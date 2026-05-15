В Украине создают национальный резерв генерации на случай блэкаутов и атак на энергетику

Кабмин утвердил порядок формирования запаса мобильных электростанций, котельных и оборудования для обеспечения критически важной инфраструктуры.

Кабинет Министров утвердил порядок формирования и использования национального резерва автономной генерации, который будет применяться в случае блэкаутов или новых атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство провело восьмое заседание координационного центра и продолжает работу над выполнением планов устойчивости регионов. Отдельно были заслушаны доклады Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей о подготовке к отопительному сезону. Премьер подчеркнула, что своевременное выполнение соответствующих работ является критически важным для прохождения зимнего периода.

Одним из ключевых решений стало формирование национального резерва автономной генерации. Речь идет о децентрализованном запасе мобильных электростанций, когенерационных установок, котельных, трансформаторного оборудования и других технических средств, которые должны обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией, теплом и водой объектов критической инфраструктуры.

Формирование такого резерва будет осуществляться за счет государственного и местных бюджетов, а также при поддержке международных партнеров.

Кроме того, правительство приняло решение об упрощении процедур строительства, восстановления и модернизации систем защиты объектов энергетической и газовой инфраструктуры. Работы планируется выполнять по принципу «проектируй — строй», что позволяет приступать к строительству одновременно с подготовкой проектной документации.

При этом разрешительные и градостроительные документы могут оформляться после завершения работ, однако их наличие остается обязательным требованием.

Такой упрощенный подход уже применяется с конца 2023 года для реализации проектов в сфере когенерации, генерации, газовой инфраструктуры и энергосетей.

Юлия Свириденко отметила, что системная подготовка к отопительному сезону остается одним из приоритетов правительства.

