Володимир Зеленський повідомив про підписання шести угод з Азербайджаном під час візиту до Габали
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання шести документів за підсумками візиту до Азербайджану, окремо наголосивши на безпековому напрямі співпраці.
Про це він сказав під час спільної заяви з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у місті Габала в суботу.
За словами Зеленського, українська та азербайджанська сторони домовилися про шість угод у різних сферах, деталі яких згодом мають оприлюднити відповідні команди.
«Ми сьогодні підписали шість документів. Деталями обов’язково наші команди пізніше поділяться. Це різні напрямки. Сьогодні напрямок номер один – це безпека, це оборонно-промисловий комплекс», – зазначив Президент України.
