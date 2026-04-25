Володимир Зеленський повідомив про підписання шести угод з Азербайджаном під час візиту до Габали

12:52, 25 квітня 2026
Президент України заявив, що серед досягнутих домовленостей ключовим напрямом стали питання безпеки та оборонно-промислового співробітництва.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання шести документів за підсумками візиту до Азербайджану, окремо наголосивши на безпековому напрямі співпраці.

Про це він сказав під час спільної заяви з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у місті Габала в суботу.

За словами Зеленського, українська та азербайджанська сторони домовилися про шість угод у різних сферах, деталі яких згодом мають оприлюднити відповідні команди.

«Ми сьогодні підписали шість документів. Деталями обов’язково наші команди пізніше поділяться. Це різні напрямки. Сьогодні напрямок номер один – це безпека, це оборонно-промисловий комплекс», – зазначив Президент України.

Україна оборона Володимир Зеленський Азербайджан

