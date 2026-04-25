Владимир Зеленский сообщил о подписании шести соглашений с Азербайджаном во время визита в Габалу

Президент Украины заявил, что среди достигнутых договоренностей ключевым направлением стали вопросы безопасности и оборонно-промышленного сотрудничества.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании шести документов по итогам визита в Азербайджан, отдельно отметив направление сотрудничества в сфере безопасности.

Об этом он сказал во время совместного заявления с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в городе Габала в субботу.

По словам Зеленского, украинская и азербайджанская стороны договорились о шести соглашениях в различных сферах, детали которых впоследствии должны обнародовать соответствующие команды.

«Сегодня мы подписали шесть документов. Наши команды обязательно поделятся деталями позже. Это разные направления. Сегодня направление номер один – это безопасность, это оборонно-промышленный комплекс», – отметил Президент Украины.

