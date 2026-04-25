Україна готова до переговорів із США та Росією в Азербайджані – Зеленський назвав ключову умову для діалогу

13:10, 25 квітня 2026
Президент наголосив, що Україна готова до переговорного формату за участі США, якщо Росія буде відкрита до дипломатії.
Україна готова до переговорів із США та Росією в Азербайджані – Зеленський назвав ключову умову для діалогу
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна допускає проведення тристоронніх переговорів за участі Сполучених Штатів Америки та Росії у Азербайджані, якщо російська сторона буде готова до дипломатичного діалогу. Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Зеленський зазначив, що Україна високо оцінює роль міжнародних партнерів у процесах посередництва. За його словами, Київ готовий до формату тристоронніх переговорів.

«Безумовно, ми високо цінуємо роль наших партнерів у медіації цього процесу. Я поділився з президентом Азербайджану, що ми готові до тристоронніх переговорів. Ми мали такі переговори в Туреччині, в Швейцарії. Ми готові до таких переговорів в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії», – заявив Президент України.

