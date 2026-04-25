Україна готова до переговорів із США та Росією в Азербайджані – Зеленський назвав ключову умову для діалогу

Президент наголосив, що Україна готова до переговорного формату за участі США, якщо Росія буде відкрита до дипломатії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна допускає проведення тристоронніх переговорів за участі Сполучених Штатів Америки та Росії у Азербайджані, якщо російська сторона буде готова до дипломатичного діалогу. Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Зеленський зазначив, що Україна високо оцінює роль міжнародних партнерів у процесах посередництва. За його словами, Київ готовий до формату тристоронніх переговорів.

«Безумовно, ми високо цінуємо роль наших партнерів у медіації цього процесу. Я поділився з президентом Азербайджану, що ми готові до тристоронніх переговорів. Ми мали такі переговори в Туреччині, в Швейцарії. Ми готові до таких переговорів в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії», – заявив Президент України.

