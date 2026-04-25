Украина готова к переговорам с США и Россией в Азербайджане – Зеленский назвал ключевое условие для диалога

Президент подчеркнул, что Украина готова к переговорному формату с участием США, если Россия будет открыта для дипломатии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина допускает проведение трехсторонних переговоров с участием Соединенных Штатов Америки и России в Азербайджане, если российская сторона будет готова к дипломатическому диалогу. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Зеленский отметил, что Украина высоко оценивает роль международных партнеров в процессах посредничества. По его словам, Киев готов к формату трехсторонних переговоров.

«Безусловно, мы высоко ценим роль наших партнеров в посредничестве в этом процессе. Я поделился с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам. У нас были такие переговоры в Турции, в Швейцарии. Мы готовы к таким переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии», – заявил Президент Украины.

