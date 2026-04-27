  В Україні

Теракт у Києві: стрільцю проведуть посмертну психіатричну експертизу

19:56, 27 квітня 2026
Експертиза має встановити психічний стан нападника на момент злочину.
У межах розслідування стрілянини в Києві 18 квітня буде проведено посмертну психолого-психіатричну експертизу нападника. Вона має встановити його психічний стан на момент вчинення злочину. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами міністра, аналіз дій стрільця, його висловлювань та даних слідства дає підстави припускати, що він перебував «в особливому психологічному стані».

Йдеться про теракт у Голосіївському районі столиці, який вчинив 58-річний Дмитро Васильченков. Чоловік підпалив власну квартиру, після чого відкрив вогонь по перехожих і згодом забарикадувався в супермаркеті «Велмарт», де захопив заручників. Нападника ліквідували спецпризначенці під час штурму.

Унаслідок атаки загинули семеро людей, ще 14 дістали поранення.

Що встановило слідство

Як повідомив раніше генеральний прокурор Руслан Кравченко, правоохоронці відтворили повну хронологію подій та оприлюднили відео підготовки нападника.

На записах зафіксовано, як чоловік удома тренувався швидко приводити зброю в бойову готовність і вести прицільну стрільбу. Під час цього він виголошував агресивні висловлювання, використовував мову ворожнечі, а також нацистські гасла і заклики до насильства.

За даними слідства, чоловік був військовим пенсіонером, служив у Збройних силах України у 1992–2005 роках у званні майора. Після початку російської агресії переїхав із Донбасу до Києва. Попри попередні проблеми із законом, він мав зареєстровану зброю — два карабіни та травматичний пістолет. Дозвіл на останній отримав за журналістським посвідченням, обставини цього перевіряються.

За версією слідства, «пусковим гачком» трагедії став конфлікт із сусідами через домофон. Першою жертвою став сусід нападника.

Спочатку чоловік відкрив стрілянину з травматичної зброї біля під’їзду, поранивши кількох людей. Коли набої закінчилися, він повернувся до квартири, взяв іншу зброю, підпалив житло і знову вийшов на вулицю, де продовжив стріляти.

Біля будинку він застрелив сусіда та таксиста, а також поранив кількох людей. Згодом від отриманих поранень померли ще двоє постраждалих.

Після цього нападник рушив у бік супермаркету, продовжуючи стрілянину. За даними прокуратури, дорогою він убив ще двох людей, при цьому деяких перехожих попереджав, щоб ті тікали.

У магазині зловмисник погрожував відвідувачам зброєю, застрелив працівника та поранив ще п’ятьох осіб. Після цього він забарикадувався із заручниками та вимагав переговорів.

За даними правоохоронців, чоловік виправдовував свої дії «самозахистом» і посилався на конфлікти з сусідами, заявляючи, що «не міг більше терпіти».

Наразі слідство не встановило зв’язків нападника з російськими спецслужбами. Остаточні висновки щодо мотивів і психічного стану будуть зроблені після проведення експертиз.

