Теракт в Киеве: стрелку проведут посмертную психиатрическую экспертизу

Экспертиза должна установить психическое состояние нападавшего на момент преступления.

В рамках расследования стрельбы в Киеве 18 апреля будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза нападавшего. Она должна установить его психическое состояние на момент совершения преступления. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По словам министра, анализ действий стрелка, его высказываний и данных следствия дает основания предполагать, что он находился «в особом психологическом состоянии».

Речь идет о теракте в Голосеевском районе столицы, который совершил 58-летний Дмитрий Васильченков. Мужчина поджег собственную квартиру, после чего открыл огонь по прохожим и затем забаррикадировался в супермаркете «Велмарт», где захватил заложников. Нападавшего ликвидировали спецподразделения во время штурма.

В результате атаки погибли семь человек, еще 14 получили ранения.

Что установило следствие

Как ранее сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, правоохранители восстановили полную хронологию событий и обнародовали видео подготовки нападавшего.

На записях зафиксировано, как мужчина дома тренировался быстро приводить оружие в боевую готовность и вести прицельную стрельбу. Во время этого он произносил агрессивные высказывания, использовал язык вражды, а также нацистские лозунги и призывы к насилию.

По данным следствия, мужчина был военным пенсионером, служил в Вооруженных силах Украины в 1992–2005 годах в звании майора. После начала российской агрессии переехал с Донбасса в Киев. Несмотря на предыдущие проблемы с законом, он имел зарегистрированное оружие — два карабина и травматический пистолет. Разрешение на последний получил по журналистскому удостоверению, обстоятельства этого проверяются.

По версии следствия, «пусковым крючком» трагедии стал конфликт с соседями из-за домофона. Первой жертвой стал сосед нападавшего.

Сначала мужчина открыл стрельбу из травматического оружия у подъезда, ранив нескольких человек. Когда патроны закончились, он вернулся в квартиру, взял другое оружие, поджег жилье и снова вышел на улицу, где продолжил стрелять.

Возле дома он застрелил соседа и таксиста, а также ранил нескольких людей. Позже от полученных ранений умерли еще двое пострадавших.

После этого нападавший направился в сторону супермаркета, продолжая стрельбу. По данным прокуратуры, по дороге он убил еще двух человек, при этом некоторых прохожих предупреждал, чтобы они убегали.

В магазине злоумышленник угрожал посетителям оружием, застрелил сотрудника и ранил еще пятерых человек. После этого он забаррикадировался с заложниками и требовал переговоров.

По данным правоохранителей, мужчина оправдывал свои действия «самозащитой» и ссылался на конфликты с соседями, заявляя, что «не мог больше терпеть».

В настоящее время следствие не установило связей нападавшего с российскими спецслужбами. Окончательные выводы относительно мотивов и психического состояния будут сделаны после проведения экспертиз.

