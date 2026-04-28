  В Україні

Продовження воєнного стану, мобілізації та зміни до публічних закупівель: що розгляне Рада 28 квітня

11:38, 28 квітня 2026
Верховна Рада планує розглянути продовження воєнного стану та загальної мобілізації, а також низку інших законопроєктів, зокрема щодо публічних закупівель, пенсійного забезпечення, відновлюваної енергетики та державної служби.
28 квітня Верховна Рада планує розглянути низку важливих законопроєктів. До порядку денного включено:

Друге читання

№12141 — Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу

Перше читання

№15197 — Проект Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"

№15198 — Проект Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації"

Для включення до порядку денного та прийняття рішення

№15150 — Проект Цивільного кодексу України

№15150-1 —Проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо особливостей оновлення (рекодифікації) Цивільного кодексу України

Перше читання

№5658 — Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо витрат на виплату і доставку пільгових пенсій

№5658-1 — Проект Закону про внесення змін до пункту 2 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо витрат на виплату і доставку пільгових пенсій

Повторне перше читання

№14271 — Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлюваних джерел енергії

Перше читання

№13478-1 — Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби

Друге читання

№11520 — Проект Закону про публічні закупівлі

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Штраф 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі: за що тепер карають водіїв електросамокатів

Електросамокати стають повноцінними учасниками ДТП зі всіма кримінально-правовими наслідками.

Уряд замислив реформувати Державну службу України з питань праці: що їй нададуть, а чого позбавлять

Шляхом перерозподілу функцій між відомствами з Держпраці приберуть невластиві їй завдання, але додадуть інші.

Працівників у декреті замінять за строковими договорами — посади не будуть вакантними

У Верховній Раді пропонують закріпити гарантії для працівників у декретній відпустці.

ТОП-5 питань про ВЛК і мобілізацію: від оскарження рішень комісії до дистанційного оновлення даних в реєстрі «Оберіг»

Відмова у відстрочці, направлення на ВЛК або проблеми з реєстром «Оберіг» — розбираємо п’ять найважливіших питань мобілізації у 2026 році.

Мобілізація і бізнес: як забронювати у 2026 році керівництво та бенефіціарів

Для критично важливих підприємств держава передбачає спеціальний порядок, який дозволяє зберігати керівний склад без застосування загальних обмежень.

