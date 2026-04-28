Продовження воєнного стану, мобілізації та зміни до публічних закупівель: що розгляне Рада 28 квітня
28 квітня Верховна Рада планує розглянути низку важливих законопроєктів. До порядку денного включено:
Друге читання
№12141 — Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу
Перше читання
№15197 — Проект Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"
№15198 — Проект Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації"
Для включення до порядку денного та прийняття рішення
№15150 — Проект Цивільного кодексу України
№15150-1 —Проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо особливостей оновлення (рекодифікації) Цивільного кодексу України
Перше читання
№5658 — Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо витрат на виплату і доставку пільгових пенсій
№5658-1 — Проект Закону про внесення змін до пункту 2 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо витрат на виплату і доставку пільгових пенсій
Повторне перше читання
№14271 — Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлюваних джерел енергії
Перше читання
№13478-1 — Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби
Друге читання
№11520 — Проект Закону про публічні закупівлі
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.