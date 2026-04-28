Продолжение военного положения, мобилизации и изменения публичных закупок: что рассмотрит Рада 28 апреля

Верховная Рада планирует рассмотреть продолжение военного положения и общей мобилизации, а также ряд других законопроектов, в том числе публичных закупок, пенсионного обеспечения, возобновляемой энергетики и государственной службы.

28 апреля Верховная Рада планирует рассмотреть ряд важных законопроектов. В повестку дня включены:

Второе чтение

№12141 — проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О международном коммерческом арбитраже» относительно расширения компетенции международного арбитража

Первое чтение

№15197 — проект закона об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине»

№15198 — проект закона об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации»

Для включения в повестку дня и принятия решения

№15150 — проект Гражданского кодекса Украины

№15150-1 — проект закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно особенностей обновления (рекодификации) Гражданского кодекса Украины

Первое чтение

№5658 — проект закона о внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно расходов на выплату и доставку льготных пенсий

№5658-1 — проект закона о внесении изменений в пункт 2 раздела XV «Заключительные положения» Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно расходов на выплату и доставку льготных пенсий

Повторное первое чтение

№14271 — проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно имплементации законодательства Европейского Союза в сфере возобновляемых источников энергии

Первое чтение

№13478-1 — проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно восстановления проведения конкурсов и усовершенствования порядка поступления, прохождения и прекращения государственной службы

Второе чтение

№11520 — проект закона о публичных закупках

