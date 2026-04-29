  1. В Україні

Чи може батько отримати закордонний паспорт дитини, якщо документи подавала мати

12:23, 29 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Міграційна служба зазначила, що видача закордонного паспорта залежить від віку дитини.
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, чи може батько отримати закордонний паспорт дитини, якщо документи на оформлення подавала мати.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Так, може. Але видача закордонного паспорта залежить від віку дитини», - підкреслили у відомстві.

До 12 років – паспорт може отримати законний представник або інша особа, уповноважена заявником (у т.ч. за нотаріально посвідченою довіреністю). У письмовій заяві довільної форми заявник може визначити бабу, діда тощо.

Від 12 до 14 років – паспорт видається законному представнику або уповноваженій особі за умови присутності дитини після проведення верифікації.

З 14 років – особа може особисто отримати паспорт, оформлений на її ім’я до досягнення 14-річного віку.

«Якщо паспорт оформлюється на обмін, то попередній паспорт здається та анулюється.

Під час видачі отримувач особисто перевіряє персональні дані, які внесені до паспорта», - додали у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закордонний паспорт міграційна служба

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]