Чи може батько отримати закордонний паспорт дитини, якщо документи подавала мати

Міграційна служба зазначила, що видача закордонного паспорта залежить від віку дитини.

Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, чи може батько отримати закордонний паспорт дитини, якщо документи на оформлення подавала мати.

«Так, може. Але видача закордонного паспорта залежить від віку дитини», - підкреслили у відомстві.

До 12 років – паспорт може отримати законний представник або інша особа, уповноважена заявником (у т.ч. за нотаріально посвідченою довіреністю). У письмовій заяві довільної форми заявник може визначити бабу, діда тощо.

Від 12 до 14 років – паспорт видається законному представнику або уповноваженій особі за умови присутності дитини після проведення верифікації.

З 14 років – особа може особисто отримати паспорт, оформлений на її ім’я до досягнення 14-річного віку.

«Якщо паспорт оформлюється на обмін, то попередній паспорт здається та анулюється.

Під час видачі отримувач особисто перевіряє персональні дані, які внесені до паспорта», - додали у відомстві.

