Может ли отец получить загранпаспорт ребенка, если документы подавала мать

Миграционная служба отметила, что выдача загранпаспорта зависит от возраста ребенка.

Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, может ли отец получить загранпаспорт ребенка, если документы на оформление подавала мать.

«Да, может. Но выдача загранпаспорта зависит от возраста ребенка», — подчеркнули в ведомстве.

До 12 лет — паспорт может получить законный представитель или другое лицо, уполномоченное заявителем (в том числе по нотариально удостоверенной доверенности). В письменном заявлении в произвольной форме заявитель может определить бабушку, дедушку и т. д.

От 12 до 14 лет — паспорт выдается законному представителю или уполномоченному лицу при условии присутствия ребенка после проведения верификации.

С 14 лет — лицо может лично получить паспорт, оформленный на его имя до достижения 14-летнего возраста.

«Если паспорт оформляется на обмен, то предыдущий паспорт сдается и аннулируется.

При выдаче получатель лично проверяет персональные данные, внесенные в паспорт», — добавили в ведомстве.

