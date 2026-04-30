У Харкові засудженому додали ще рік ув’язнення, бо він порушував режим «через поганий настрій»

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові засудженому, який систематично порушував режим у виправній колонії, призначили додатковий строк ув’язнення. Про це повідомили в прокуратурі.

Йдеться про неодноразово судимого громадянина Азербайджану, який відбував покарання за грабіж і під час перебування в установі виконання покарань не дотримувався встановлених правил.

За даними прокуратури, чоловік регулярно порушував внутрішній порядок колонії, у зв’язку з чим до нього застосували 28 дисциплінарних стягнень. Однак навіть після переведення до одиночної камери він не припинив порушення.

Зокрема, у лютому 2026 року засуджений неодноразово відмовлявся виконувати вимоги представників адміністрації, а на зауваження реагував нецензурною лайкою.

У суді обвинувачений визнав свою вину та розкаявся, пояснивши поведінку емоційним станом та поганим настроєм.

Суд визнав його винним у злісній непокорі законним вимогам адміністрації установи виконання покарань (ст. 391 КК України) та призначив покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

З урахуванням попереднього вироку остаточний строк ув’язнення становить 7 років і 5 місяців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.