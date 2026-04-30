  1. В Україні

У Харкові засудженому додали ще рік ув’язнення, бо він порушував режим «через поганий настрій»

10:36, 30 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У суді чоловік, пояснив поведінку емоційним станом та поганим настроєм.
У Харкові засудженому додали ще рік ув’язнення, бо він порушував режим «через поганий настрій»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові засудженому, який систематично порушував режим у виправній колонії, призначили додатковий строк ув’язнення. Про це повідомили в прокуратурі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про неодноразово судимого громадянина Азербайджану, який відбував покарання за грабіж і під час перебування в установі виконання покарань не дотримувався встановлених правил.

За даними прокуратури, чоловік регулярно порушував внутрішній порядок колонії, у зв’язку з чим до нього застосували 28 дисциплінарних стягнень. Однак навіть після переведення до одиночної камери він не припинив порушення.

Зокрема, у лютому 2026 року засуджений неодноразово відмовлявся виконувати вимоги представників адміністрації, а на зауваження реагував нецензурною лайкою.

У суді обвинувачений визнав свою вину та розкаявся, пояснивши поведінку емоційним станом та поганим настроєм.

Суд визнав його винним у злісній непокорі законним вимогам адміністрації установи виконання покарань (ст. 391 КК України) та призначив покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

З урахуванням попереднього вироку остаточний строк ув’язнення становить 7 років і 5 місяців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд прокуратура в'язниця Україна Харків

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Огородив і обробив закинуту ділянку і став посідачем: в Україні можуть узаконити фактичне захоплення майна

Чи стане фактичне володіння річчю сильнішим за паперовий титул.

Недобудову можна ділити без введення в експлуатацію — позиція ВП ВС

ВП ВС визнала, що об’єкт незавершеного будівництва як річ sui generis може бути поділений шляхом визнання права на частку навіть без введення в експлуатацію.

Мінцифри впроваджує новий порядок інспектування грального обладнання: що він передбачає

Держава затвердить прозорий механізм інспектування гральних автоматів та онлайн-систем для гарантування коректності ігрових алгоритмів.

Міноборони заборонить залучати психологів у ЗСУ до бойових виходів і «непрофільних» завдань

Міністерство оборони планує реформувати систему психологічного забезпечення у війську.

Нульове розмитнення можуть повернути, але з обмеженнями — одне авто на одного військового

Один автомобіль в одні руки та суворий контроль: депутати пропонують повернути пільгове розмитнення для військових.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]