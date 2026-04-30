В Харькове осужденному добавили еще год заключения, потому что он нарушал режим «из-за плохого настроения»
В Харькове осужденному, который систематически нарушал режим в исправительной колонии, назначили дополнительный срок лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре.
Речь идет о неоднократно судимом гражданине Азербайджана, который отбывал наказание за грабеж и во время пребывания в учреждении исполнения наказаний не соблюдал установленные правила.
По данным прокуратуры, мужчина регулярно нарушал внутренний порядок колонии, в связи с чем к нему применили 28 дисциплинарных взысканий. Однако даже после перевода в одиночную камеру он не прекратил нарушения.
В частности, в феврале 2026 года осужденный неоднократно отказывался выполнять требования представителей администрации, а на замечания реагировал нецензурной бранью.
В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся, объяснив поведение эмоциональным состоянием и плохим настроением.
Суд признал его виновным в злостном неповиновении законным требованиям администрации учреждения исполнения наказаний (ст. 391 УК Украины) и назначил наказание в виде одного года лишения свободы.
С учетом предыдущего приговора окончательный срок лишения свободы составляет 7 лет и 5 месяцев.
