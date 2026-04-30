  1. В Україні

На Рівненщині чоловік відкрив вогонь з автомата по військових ТЦК та поліцейському — двоє поранених

10:32, 30 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Озброєний чоловік поранив військового та правоохоронця і втік — триває спецоперація.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Рівненщині в Дубенському районі стався збройний напад на військових і правоохоронця.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Поліція вказує, що інцидент стався 29 квітня близько 17:00 у селі Верба.

За даними правоохоронців, військовослужбовці групи оповіщення разом із поліцейським офіцером громади помітили чоловіка, який вів велосипед. Під час спроби перевірити документи він відкрив вогонь із автоматичної зброї.

Унаслідок стрілянини поранень зазнали військовий і поліцейський. Їх госпіталізували.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство. Наразі триває спеціальна поліцейська операція з розшуку нападника.

За попередньою інформацією, підозрюваному близько 48 років, він худорлявої статури, приблизно 170 см зросту, має коротке волосся із сивиною. Під час нападу був одягнений у камуфляж.

Поліція закликає громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцеперебування чоловіка, повідомити правоохоронців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція напад Рівне ТЦК

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]