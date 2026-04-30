На Рівненщині чоловік відкрив вогонь з автомата по військових ТЦК та поліцейському — двоє поранених

Озброєний чоловік поранив військового та правоохоронця і втік — триває спецоперація.

На Рівненщині в Дубенському районі стався збройний напад на військових і правоохоронця.

Поліція вказує, що інцидент стався 29 квітня близько 17:00 у селі Верба.

За даними правоохоронців, військовослужбовці групи оповіщення разом із поліцейським офіцером громади помітили чоловіка, який вів велосипед. Під час спроби перевірити документи він відкрив вогонь із автоматичної зброї.

Унаслідок стрілянини поранень зазнали військовий і поліцейський. Їх госпіталізували.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство. Наразі триває спеціальна поліцейська операція з розшуку нападника.

За попередньою інформацією, підозрюваному близько 48 років, він худорлявої статури, приблизно 170 см зросту, має коротке волосся із сивиною. Під час нападу був одягнений у камуфляж.

Поліція закликає громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцеперебування чоловіка, повідомити правоохоронців.

