В Ровненской области мужчина открыл огонь из автомата по военным ТЦК и полицейскому — двое раненых

Вооруженный мужчина ранил военного и правоохранителя и скрылся — продолжается спецоперация.

В Ровненской области в Дубенском районе произошел вооруженный нападение на военных и правоохранителя.

Полиция указывает, что инцидент произошел 29 апреля около 17:00 в селе Верба.

По данным правоохранителей, военнослужащие группы оповещения вместе с полицейским офицером громады заметили мужчину, который вел велосипед. Во время попытки проверить документы он открыл огонь из автоматического оружия.

В результате стрельбы ранения получили военный и полицейский. Их госпитализировали.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство. В настоящее время продолжается специальная полицейская операция по розыску нападавшего.

По предварительной информации, подозреваемому около 48 лет, он худощавого телосложения, примерно 170 см роста, имеет короткие волосы с сединой. Во время нападения был одет в камуфляж.

Полиция призывает граждан, которые владеют любой информацией о местонахождении мужчины, сообщить правоохранителям.

