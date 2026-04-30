Міносвіти призначило Валерія Копійку виконувачем обов’язків ректора КНУ імені Шевченка

Валерій Копійка став очільником Університету Шевченка в Києві.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки України призначило виконувачем обов’язків ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка директора Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Валерія Копійку.

Відповідний наказ видано МОН. Новопризначений керівник тимчасово виконуватиме обов’язки ректора до проведення виборів.

У студентському середовищі зазначили, що очікують від нового керівництва кроків для відновлення довіри до університету, посилення його ролі в системі вищої освіти та формування якісного освітнього середовища.

Нагадаємо, що Володимира Бугрова звільнили з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка 29 квітня.

Згідно наказу це звичайне припинення трудових відносин через сплив строку контракту.

Напередодні Київський апеляційний суд залишив у силі рішення щодо ректора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимира Бугрова, його раніше визнали винним у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з недостовірним декларуванням.

Крім того, ситуація навколо посадовця супроводжувалася публічним резонансом. Раніше студентське самоврядування університету оголосило акцію протесту після поширення в мережі відео інтимного характеру, на яких, за їхніми словами, фігурує Бугров.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.