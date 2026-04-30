  1. В Україні

Міносвіти призначило Валерія Копійку виконувачем обов’язків ректора КНУ імені Шевченка

12:42, 30 квітня 2026
Валерій Копійка став очільником Університету Шевченка в Києві.
Міністерство освіти і науки України призначило виконувачем обов’язків ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка директора Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Валерія Копійку.

Відповідний наказ видано МОН. Новопризначений керівник тимчасово виконуватиме обов’язки ректора до проведення виборів.

У студентському середовищі зазначили, що очікують від нового керівництва кроків для відновлення довіри до університету, посилення його ролі в системі вищої освіти та формування якісного освітнього середовища.

Нагадаємо, що Володимира Бугрова звільнили з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка 29 квітня.

Згідно наказу це звичайне припинення трудових відносин через сплив строку контракту.

Напередодні Київський апеляційний суд залишив у силі рішення щодо ректора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимира Бугрова, його раніше визнали винним у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з недостовірним декларуванням.

Крім того, ситуація навколо посадовця супроводжувалася публічним резонансом. Раніше студентське самоврядування університету оголосило акцію протесту після поширення в мережі відео інтимного характеру, на яких, за їхніми словами, фігурує Бугров.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Огородив і обробив закинуту ділянку і став посідачем: в Україні можуть узаконити фактичне захоплення майна

Чи стане фактичне володіння річчю сильнішим за паперовий титул.

Недобудову можна ділити без введення в експлуатацію — позиція ВП ВС

ВП ВС визнала, що об’єкт незавершеного будівництва як річ sui generis може бути поділений шляхом визнання права на частку навіть без введення в експлуатацію.

Мінцифри впроваджує новий порядок інспектування грального обладнання: що він передбачає

Держава затвердить прозорий механізм інспектування гральних автоматів та онлайн-систем для гарантування коректності ігрових алгоритмів.

Міноборони заборонить залучати психологів у ЗСУ до бойових виходів і «непрофільних» завдань

Міністерство оборони планує реформувати систему психологічного забезпечення у війську.

Нульове розмитнення можуть повернути, але з обмеженнями — одне авто на одного військового

Один автомобіль в одні руки та суворий контроль: депутати пропонують повернути пільгове розмитнення для військових.

