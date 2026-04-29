Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова звільнили

Володимира Бугрова звільнили з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Відповідний наказ оприлюднило Міністерство освіти і науки, документ опублікував Студентський парламент університету.

Згідно наказу це звичайне припинення трудових відносин через сплив строку контракту.

Також Бугров не зможе брати участь у виборах ректора, які заплановані на 27 травня.

Напередодні Київський апеляційний суд залишив у силі рішення щодо ректора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимира Бугрова, його раніше визнали винним у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з недостовірним декларуванням.

Крім того, ситуація навколо посадовця супроводжувалася публічним резонансом. Раніше студентське самоврядування університету оголосило акцію протесту після поширення в мережі відео інтимного характеру, на яких, за їхніми словами, фігурує Бугров.

