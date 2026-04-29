Ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова уволили

Владимира Бугрова уволили с должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Соответствующий приказ обнародовало Министерство образования и науки, документ опубликовал Студенческий парламент университета.

Согласно приказу это обычное прекращение трудовых отношений из-за истечения срока контракта.

Также Бугров не сможет принимать участие в выборах ректора, которые запланированы на 27 мая.

Накануне Киевский апелляционный суд оставил в силе решение относительно ректора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимира Бугрова, ранее его признали виновным в деле об административном правонарушении, связанном с недостоверным декларированием.

Кроме того, ситуация вокруг должностного лица сопровождалась публичным резонансом. Ранее студенческое самоуправление университета объявило акцию протеста после распространения в сети видео интимного характера, на которых, по их словам, фигурирует Бугров.

