  1. В Украине

Ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова уволили

14:01, 29 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Согласно приказу это обычное прекращение трудовых отношений из-за истечения срока контракта.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Владимира Бугрова уволили с должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Соответствующий приказ обнародовало Министерство образования и науки, документ опубликовал Студенческий парламент университета.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно приказу это обычное прекращение трудовых отношений из-за истечения срока контракта.

Также Бугров не сможет принимать участие в выборах ректора, которые запланированы на 27 мая.

Накануне Киевский апелляционный суд оставил в силе решение относительно ректора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимира Бугрова, ранее его признали виновным в деле об административном правонарушении, связанном с недостоверным декларированием.

Кроме того, ситуация вокруг должностного лица сопровождалась публичным резонансом. Ранее студенческое самоуправление университета объявило акцию протеста после распространения в сети видео интимного характера, на которых, по их словам, фигурирует Бугров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

университет

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]