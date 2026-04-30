Минобразования назначило Валерия Копийку исполняющим обязанности ректора КНУ имени Шевченко

12:42, 30 апреля 2026
Валерий Копийка стал главой Университета Шевченко в Киеве.
Министерство образования и науки Украины назначило исполняющим обязанности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко директора Учебно-научного института международных отношений Валерия Копийку.

Соответствующий приказ издан МОН. Новоназначенный руководитель временно будет исполнять обязанности ректора до проведения выборов.

В студенческой среде отметили, что ожидают от нового руководства шагов по восстановлению доверия к университету, усилению его роли в системе высшего образования и формированию качественной образовательной среды.

Напомним, что Владимира Бугрова уволили с должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 29 апреля.

Согласно приказу, это обычное прекращение трудовых отношений в связи с истечением срока контракта.

Накануне Киевский апелляционный суд оставил в силе решение в отношении ректора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимира Бугрова, ранее его признали виновным по делу об административном правонарушении, связанном с недостоверным декларированием.

Кроме того, ситуация вокруг должностного лица сопровождалась публичным резонансом. Ранее студенческое самоуправление университета объявило акцию протеста после распространения в сети видео интимного характера, на которых, по их словам, фигурирует Бугров.

