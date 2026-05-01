На Південному мосту у Києві обмежать рух транспорту з 1 травня
00:00, 1 травня 2026
Рух Південним мостом частково обмежуватимуть чотири дні.
Фото: fantakr
У Києві з 1 до 4 травня частково обмежать рух Південним мостом.
Обмеження діятимуть із 19:00 1 травня до 19:00 4 травня у напрямку з правого на лівий берег Дніпра. Причина — ремонт асфальтобетонного покриття.
На час робіт транспорт рухатиметься лівою смугою.
У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.
