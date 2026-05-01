На Южном мосту в Киеве ограничат движение транспорта с 1 мая
00:00, 1 мая 2026
Движение по Южному мосту частично будут ограничивать четыре дня.
Фото: fantakr
В Киеве с 1 по 4 мая частично ограничат движение по Южному мосту.
Ограничения будут действовать с 19:00 1 мая до 19:00 4 мая в направлении с правого на левый берег Днепра. Причина — ремонт асфальтобетонного покрытия.
На время работ транспорт будет двигаться по левой полосе.
В случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут изменить.
