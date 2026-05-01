На Южном мосту в Киеве ограничат движение транспорта с 1 мая

Движение по Южному мосту частично будут ограничивать четыре дня.

Фото: fantakr

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве с 1 по 4 мая частично ограничат движение по Южному мосту.

Ограничения будут действовать с 19:00 1 мая до 19:00 4 мая в направлении с правого на левый берег Днепра. Причина — ремонт асфальтобетонного покрытия.

На время работ транспорт будет двигаться по левой полосе.

В случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут изменить.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.