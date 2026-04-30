Андрій Сибіга назвав послам головні завдання на найближчий час

Фото: mfa.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 29 квітня провів координаційну онлайн-нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України. Міністр поставив українському дипкорпусу чіткі завдання. Про це повідомляє МЗС.

«Після виборів в Угорщині спостерігаємо фундаментальну зміну балансів і зменшення блокуючого впливу РФ у Європі. Це відкриває нові можливості для ухвалення стратегічно важливих рішень. Прагнемо якнайшвидше відкрити всі шість переговорних кластерів. Часовий пріоритет — головування Кіпру в ЄС. А протягом головування Ірландії прагнемо вже закрити деякі переговорні глави», — зазначив він.

Глава МЗС підкреслив, що Україна готова до цієї роботи на максимальній швидкості, та додав, що українські дипломати працюють у всіх столицях над забезпеченням необхідного консенсусу.

«Час якнайшвидше підготувати та погодити 21-й санкційний пакет, який має бути максимально дошкульним для агресора. Критично важливою є заборона в’їзду для громадян РФ — учасників російської агресії проти України та членів їхніх сімей — як до ЄС, так і до ширшого євроатлантичного простору та держав G7», — зауважив міністр.

Андрій Сибіга наголосив, що таке рішення матиме суттєвий вплив на російське суспільство, зокрема на мобілізаційні процеси в РФ.

«Кожен росіянин, який підписує контракт, має знати, що водночас накладає на себе та своїх рідних заборону на в’їзд до значної частини світу. Це матиме відчутний психологічний ефект. Україна готова надавати всі необхідні дані та списки», — зазначив міністр.

Глава МЗС також наголосив на важливості забезпечення нових внесків у PURL, ретельного виконання попередніх домовленостей, максимального посилення захисту та готовності об’єктів енергетики до наступного зимового періоду, залучення коаліції партнерів для протидії балістичним загрозам, додаткових інвестицій для масштабування українського ОПК, подальшої розбудови мережі дронових і безпекових партнерств, реалізації ініціативи drone deal, розвитку спільного виробництва та інших пріоритетів.

«Україна сьогодні є надійним і сильним безпековим партнером, і ця сила має бути конвертована у переваги для наших громадян, економіки та національних інтересів», — заявив глава українського дипломатичного відомства.

Андрій Сибіга також зазначив, що Україна продовжить протидію тіньовому «зерновому флоту» РФ та спробам Росії продавати зерно з тимчасово окупованих територій. Міністр підкреслив, що йдеться не про окремі країни, а про принципову позицію.

«Будемо переслідувати всіх причетних до цих злочинів у всіх юрисдикціях. У світі мають розуміти, що український народ пережив геноцид через голод, позбавлення та викрадення продовольства. Саме тому наша реакція на спроби красти та продавати наше зерно буде рішучою, сильною та безкомпромісною. Ми знаємо судна, порти, власників, операторів, капітанів, схеми відключення транспондерів, підміни координат, перевантаження «борт-у-борт» та інші складові цих злочинів. Будемо ініціювати посилення санкцій в усіх юрисдикціях, зокрема в ЄС і G7», — наголосив він.

Учасники наради скоординували підготовку до ключових міжнародних подій і переговорів, зокрема за участю Президента України, у другому кварталі.

«Наша держава перебуває у стані війни, тож жодні заходи не можуть бути протокольними. Усі вони мають приносити конкретні рішення та кроки для посилення позицій України і збільшення тиску на агресора з метою примусу Росії до припинення війни», — наголосив міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.