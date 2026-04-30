Андрей Сибига назвал послам главные задачи на ближайшее время

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 29 апреля провел координационное онлайн-совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины. Министр поставил украинскому дипкорпусу четкие задачи. Об этом сообщает МИД.

«После выборов в Венгрии наблюдаем фундаментальное изменение балансов и уменьшение блокирующего влияния РФ в Европе. Это открывает новые возможности для принятия стратегически важных решений. Стремимся как можно быстрее открыть все шесть переговорных кластеров. Временной приоритет — председательство Кипра в ЕС. А в течение председательства Ирландии стремимся уже закрыть некоторые переговорные главы», — отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что Украина готова к этой работе на максимальной скорости, и добавил, что украинские дипломаты работают во всех столицах над обеспечением необходимого консенсуса.

«Время как можно быстрее подготовить и согласовать 21-й санкционный пакет, который должен быть максимально болезненным для агрессора. Критически важным является запрет въезда для граждан РФ — участников российской агрессии против Украины и членов их семей — как в ЕС, так и в более широкое евроатлантическое пространство и государства G7», — отметил министр.

Андрей Сибига подчеркнул, что такое решение окажет существенное влияние на российское общество, в частности на мобилизационные процессы в РФ.

«Каждый россиянин, который подписывает контракт, должен знать, что одновременно накладывает на себя и своих родных запрет на въезд в значительную часть мира. Это окажет ощутимый психологический эффект. Украина готова предоставлять все необходимые данные и списки», — отметил министр.

Глава МИД также подчеркнул важность обеспечения новых взносов в PURL, тщательного выполнения предыдущих договоренностей, максимального усиления защиты и готовности объектов энергетики к следующему зимнему периоду, привлечения коалиции партнеров для противодействия баллистическим угрозам, дополнительных инвестиций для масштабирования украинского ОПК, дальнейшего развития сети дроновых и безопасностных партнерств, реализации инициативы drone deal, развития совместного производства и других приоритетов.

«Украина сегодня является надежным и сильным безопасностным партнером, и эта сила должна быть конвертирована в преимущества для наших граждан, экономики и национальных интересов», — заявил глава украинского дипломатического ведомства.

Андрей Сибига также отметил, что Украина продолжит противодействие теневому «зерновому флоту» РФ и попыткам России продавать зерно с временно оккупированных территорий. Министр подчеркнул, что речь идет не об отдельных странах, а о принципиальной позиции.

«Будем преследовать всех причастных к этим преступлениям во всех юрисдикциях. В мире должны понимать, что украинский народ пережил геноцид из-за голода, лишений и похищения продовольствия. Именно поэтому наша реакция на попытки красть и продавать наше зерно будет решительной, сильной и бескомпромиссной. Мы знаем суда, порты, владельцев, операторов, капитанов, схемы отключения транспондеров, подмены координат, перегрузки “борт-в-борт” и другие составляющие этих преступлений. Будем инициировать усиление санкций во всех юрисдикциях, в частности в ЕС и G7», — подчеркнул он.

Участники совещания скоординировали подготовку к ключевым международным событиям и переговорам, в частности с участием Президента Украины, во втором квартале.

«Наше государство находится в состоянии войны, поэтому никакие мероприятия не могут быть протокольными. Все они должны приносить конкретные решения и шаги для усиления позиций Украины и увеличения давления на агрессора с целью принуждения России к прекращению войны», — подчеркнул министр.

