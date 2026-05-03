  1. В Україні

Як припинити право власності на зруйноване житло: роз’яснення для співвласників

09:24, 3 травня 2026
Які документи потрібні, куди звертатися та коли саме оформлювати припинення права, щоб не втратити компенсацію.
Українцям нагадали про порядок припинення права власності на нерухомість, зруйновану внаслідок війни. Йдеться передусім про об’єкти, що перебували у спільній власності кількох осіб.

Зокрема, без офіційного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності співвласники не зможуть отримати житловий сертифікат або компенсацію за програмою єВідновлення.

Ключові умови для співвласників

У разі повного знищення об’єкта заяву мають подати всі співвласники. Це можна зробити одночасно через нотаріуса або в центрі надання адміністративних послуг.

Обов’язковою є наявність документа, що підтверджує факт руйнування. Це може бути:

  • витяг із Реєстру пошкодженого та знищеного майна;
  • акт комісійного обстеження;
  • дані з ЄДЕССБ.

Також варто перевірити, чи внесене право власності до Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Якщо майно оформлене до 2013 року і не оцифроване, реєстратор спершу внесе дані до системи, а вже потім зафіксує припинення права.

Алгоритм дій

Співвласникам рекомендують дотримуватися такого порядку:

  1. Отримати акт обстеження або підтвердження з ЄДЕССБ і переконатися, що об’єкт внесено до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.
  2. Забезпечити присутність усіх власників або оформити нотаріальну довіреність для тих, хто перебуває за кордоном.
  3. Подати спільну заяву держреєстратору, нотаріусу чи в ЦНАП.
  4. Отримати витяг про припинення права власності.

Важливий нюанс

У Департаменті державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради звертають увагу: припинення права власності відбувається лише після отримання житлового сертифіката, але до придбання нового житла.

Фахівці радять не поспішати з анулюванням документів, доки немає підтвердження про нарахування компенсації. Це допоможе уникнути ризиків втрати права на відшкодування.

нерухомість єВідновлення

