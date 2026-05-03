Как прекратить право собственности на разрушенное жилье: разъяснение для совладельцев

09:24, 3 мая 2026
Какие документы нужны, куда обращаться и когда именно оформлять прекращение права, чтобы не потерять компенсацию.
Иллюстративное фото из открытых источников
Украинцам напомнили о порядке прекращения права собственности на недвижимость, разрушенную вследствие войны. Речь идет прежде всего об объектах, которые находились в общей собственности нескольких лиц.

В частности, без официальной выписки из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о прекращении права собственности совладельцы не смогут получить жилищный сертификат или компенсацию по программе еВидновлення.

Ключевые условия для совладельцев

В случае полного уничтожения объекта заявление должны подать все совладельцы. Это можно сделать одновременно через нотариуса или в центре предоставления административных услуг.

Обязательным является наличие документа, подтверждающего факт разрушения. Это может быть:

  • выписка из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества;
  • акт комиссионного обследования;
  • данные из ЕДЕССБ.

Также стоит проверить, внесено ли право собственности в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Если имущество оформлено до 2013 года и не оцифровано, регистратор сначала внесет данные в систему, а уже потом зафиксирует прекращение права.

Алгоритм действий

Совладельцам рекомендуют придерживаться такого порядка:

  1. Получить акт обследования или подтверждение из ЕДЕССБ и убедиться, что объект внесен в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.
  2. Обеспечить присутствие всех владельцев или оформить нотариально удостоверенную доверенность для тех, кто находится за границей.
  3. Подать совместное заявление государственному регистратору, нотариусу или в ЦНАП.
  4. Получить выписку о прекращении права собственности.

Важный нюанс

В Департаменте государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета обращают внимание: прекращение права собственности происходит только после получения жилищного сертификата, но до приобретения нового жилья.

Специалисты советуют не спешить с аннулированием документов, пока нет подтверждения о начислении компенсации. Это поможет избежать рисков утраты права на возмещение.

