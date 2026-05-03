В Україні можуть посилити покарання за підробку довідок про вакцинацію

10:53, 3 травня 2026
У парламенті шукають механізми боротьби з фальсифікацією медичних документів.
В Україні планують посилити відповідальність за фальсифікацію довідок про вакцинацію. Відповідні ініціативи обговорюють у парламенті на тлі вже чинної кримінальної відповідальності за підробку медичних документів.

Питання підвищення контролю за обігом медичних довідок стало одним із ключових під час профільної дискусії за участю народних депутатів, представників Міністерства охорони здоров’я, експертного середовища та фармацевтичної галузі. Учасники наголошують: чинні норми потребують посилення, зокрема в частині персональної відповідальності медиків.

Одним із інструментів може стати впровадження професійного самоврядування у сфері охорони здоров’я. Йдеться про систему індивідуального ліцензування лікарів, за якою фахівці нестимуть пряму відповідальність за свої дії. У разі виявлення порушень, зокрема видачі фальсифікованих довідок, профільні органи зможуть оперативно реагувати.

Паралельно в Україні продовжується цифровізація медичної сфери. Дані про наявність вакцин і ключові показники вже доступні на відкритих панелях, що підвищує прозорість системи та зменшує можливості для зловживань. Відмова від паперових довідок також розглядається як ефективний крок у боротьбі з підробками.

Окрему увагу приділили розвитку імунопрофілактики. Оновлений Національний календар щеплень передбачає розширення програм вакцинації, зокрема проти вірусу папіломи людини. Станом на квітень 2026 року близько 15% дівчат віком 12–13 років уже отримали відповідне щеплення.

Фінансування галузі залишається базовою умовою змін. Попри складнощі воєнного часу, обсяг видатків на медицину зростає: у 2026 році передбачено 258,6 млрд грн, що на 38,8 млрд грн більше, ніж торік. Частину коштів спрямовують, зокрема, на закупівлю препаратів для пацієнтів з онкологічними та рідкісними захворюваннями.

