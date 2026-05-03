В Украине могут усилить наказание за подделку справок о вакцинации

В парламенте ищут механизмы борьбы с фальсификацией медицинских документов.

В Украине планируют усилить ответственность за фальсификацию справок о вакцинации. Соответствующие инициативы обсуждают в парламенте на фоне уже действующей уголовной ответственности за подделку медицинских документов.

Вопрос повышения контроля за оборотом медицинских справок стал одним из ключевых во время профильной дискуссии при участии народных депутатов, представителей Министерства здравоохранения, экспертного сообщества и фармацевтической отрасли. Участники подчеркивают: действующие нормы требуют усиления, в частности в части персональной ответственности медиков.

Одним из инструментов может стать внедрение профессионального самоуправления в сфере здравоохранения. Речь идет о системе индивидуального лицензирования врачей, по которой специалисты будут нести прямую ответственность за свои действия. В случае выявления нарушений, в частности выдачи фальсифицированных справок, профильные органы смогут оперативно реагировать.

Параллельно в Украине продолжается цифровизация медицинской сферы. Данные о наличии вакцин и ключевые показатели уже доступны на открытых панелях, что повышает прозрачность системы и уменьшает возможности для злоупотреблений. Отказ от бумажных справок также рассматривается как эффективный шаг в борьбе с подделками.

Отдельное внимание уделили развитию иммунопрофилактики. Обновленный Национальный календарь прививок предусматривает расширение программ вакцинации, в частности против вируса папилломы человека. По состоянию на апрель 2026 года около 15% девочек в возрасте 12–13 лет уже получили соответствующую прививку.

Финансирование отрасли остается базовым условием изменений. Несмотря на сложности военного времени, объем расходов на медицину растет: в 2026 году предусмотрено 258,6 млрд грн, что на 38,8 млрд грн больше, чем в прошлом году. Часть средств направляют, в частности, на закупку препаратов для пациентов с онкологическими и редкими заболеваниями.

