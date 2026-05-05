Кондиціонери, камери в коридорах та шахи: що змінилося у нових вагонах УЗ перед літом

Укрзалізниця показала оновлені вагони: що змінилося для пасажирів

В «Укрзалізниці» розповіли про оновлення у нових пасажирських вагонах, які вже курсують маршрутами. Як зазначають у компанії, основна партія ще очікується напередодні літнього сезону.

Незважаючи на обмеження в розмаху оновлень і модернізації під час війни, у вагонах впроваджено низку змін для підвищення комфорту, безпеки та зручності пасажирів.

Одним із ключових оновлень стала покращена акумуляторна батарея. Вона дозволяє підтримувати комфортну температуру у вагонах ще до посадки пасажирів, навіть без підключення до зовнішнього живлення. Іншими словами, хороша батарея дозволить кондиціонерам, холодильникам, мікрохвильовим печам і вакуумним туалетам працювати подовжений час незалежно від локомотивного або станційного живлення.

Також у вагонах посилили заходи безпеки. Зокрема, встановлено камери відеоспостереження з функцією запису, нічною зйомкою та датчиками руху. Провідники можуть контролювати ситуацію в коридорах через спеціальні монітори. Крім того, у купе та вбиральнях передбачені кнопки екстреного виклику.

Окрему увагу приділили зручностям для пасажирів із дітьми. У маленькій вбиральні додано навісні сидіння, а у великій — сповивальні столики підвищеної міцності. Також оновили підсвітку дзеркал, зону вмивання та механіку відкривання смітників «без рук». У купе встановили нові дитячі манежі.

Серед додаткових нововведень — сенсорне керування освітленням, шахові дошки на столиках і індивідуальні столики із місцем для підсклянника для пасажирів на верхніх полицях.

