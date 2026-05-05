Кондиционеры, камеры в коридорах и шахматы: что изменилось в новых вагонах УЗ перед летом

Укрзализныця рассказала об обновленных вагонах.

В «Укрзализныце» рассказали об обновлениях в новых пассажирских вагонах, которые уже курсируют по маршрутам. Как отмечают в компании, основная партия еще ожидается накануне летнего сезона.

Несмотря на ограничения в масштабе обновлений и модернизации во время войны, в вагонах внедрен ряд изменений для повышения комфорта, безопасности и удобства пассажиров.

Одним из ключевых обновлений стала улучшенная аккумуляторная батарея. Она позволяет поддерживать комфортную температуру в вагонах еще до посадки пассажиров, даже без подключения к внешнему питанию. Другими словами, хорошая батарея позволит кондиционерам, холодильникам, микроволновым печам и вакуумным туалетам работать дольше независимо от локомотивного или станционного питания.

Также в вагонах усилили меры безопасности. В частности, установлены камеры видеонаблюдения с функцией записи, ночной съемкой и датчиками движения. Проводники могут контролировать ситуацию в коридорах через специальные мониторы. Кроме того, в купе и уборных предусмотрены кнопки экстренного вызова.

Отдельное внимание уделили удобствам для пассажиров с детьми. В маленькой уборной добавлены навесные сиденья, а в большой — пеленальные столики повышенной прочности. Также обновили подсветку зеркал, зону умывания и механику открытия мусорников «без рук». В купе установили новые детские манежи.

Среди дополнительных нововведений — сенсорное управление освещением, шахматные доски на столиках и индивидуальные столики с местом для подстаканника для пассажиров на верхних полках.

