  1. В Україні

Українці в Польщі зі статусом PESEL UKR відтепер можуть подати заявку на посвідку CUKR

10:54, 5 травня 2026
Українцям також розповіли, як подати заяву на посвідку на проживання CUKR.
Фото: Freepik
Громадяни України в Польщі, які мають статус PESEL UKR, з 4 травня зможуть подавати заяви на отримання трирічної посвідки на проживання – CUKR. Про це повідомило Посольство України у Польщі.

«Від сьогодні (4 травня, - ред) стало можливим подання заяв на отримання посвідки на проживання з відміткою «Раніше користувався тимчасовим захистом» (так звана посвідка на проживання CUKR)», - йдеться у заяві.

Як подати заяву на посвідку на проживання CUKR?

- створіть обліковий запис користувача в новій системі MOS (Модуль обслуговування справ) — якщо у вас був обліковий запис у попередній версії MOS, необхідно створити новий;

- особисто увійдіть до системи MOS через портал login.gov.pl (після натискання «увійти» на сторінці MOS відбудеться перенаправлення) та заповніть електронну форму заяви для громадян України, які користуються тимчасовим захистом.

«НІКОЛИ не передавайте третім особам свої дані для входу до login.gov.pl — це може призвести до втрати контролю над вашими персональними даними», - заявили у посольстві.

- додайте необхідні документи:

  • актуальну фотографію в цифровому форматі;
  • підтвердження оплати (електронне підтвердження або скан):

1) 100 злотих за виготовлення посвідки;

2) 340 злотих — адміністративний збір за надання дозволу на тимчасове проживання.

Це окремі платежі — їх потрібно здійснювати на різні рахунки.

- підпишіть заяву в електронній формі — за допомогою довіреного профілю, кваліфікованого електронного підпису або особистого підпису.

«Після правильного підписання та подання заяви ви зможете зберегти її у форматах PDF та XML, а також отримаєте офіційне підтвердження подання (UPO).

У разі прийняття позитивного рішення воєвода повідомить вас про можливість отримання посвідки», - додали у посольстві.

Польща Україна

