Украинцы в Польше со статусом PESEL UKR теперь могут подать заявку на вид на жительство CUKR

10:54, 5 мая 2026
Граждане Украины в Польше, имеющие статус PESEL UKR, с 4 мая смогут подавать заявления на получение трехлетнего вида на жительство — CUKR. Об этом сообщило Посольство Украины в Польше.

«С сегодняшнего дня (4 мая, — ред.) стало возможным подача заявлений на получение вида на жительство с отметкой «Ранее пользовался временной защитой» (так называемый вид на жительство CUKR)», — говорится в заявлении.

Как подать заявление на вид на жительство CUKR?

- создайте учетную запись пользователя в новой системе MOS (Модуль обслуживания дел) — если у вас была учетная запись в предыдущей версии MOS, необходимо создать новую;

- лично войдите в систему MOS через портал login.gov.pl (после нажатия «войти» на странице MOS произойдет перенаправление) и заполните электронную форму заявления для граждан Украины, пользующихся временной защитой.

«НИКОГДА не передавайте третьим лицам свои данные для входа в login.gov.pl — это может привести к потере контроля над вашими персональными данными», — заявили в посольстве.

- добавьте необходимые документы:

актуальную фотографию в цифровом формате;

подтверждение оплаты (электронное подтверждение или скан):

1) 100 злотых за изготовление вида на жительство;

2) 340 злотых — административный сбор за предоставление разрешения на временное проживание.

Это отдельные платежи — их необходимо осуществлять на разные счета.

- подпишите заявление в электронной форме — с помощью доверенного профиля, квалифицированной электронной подписи или личной подписи.

«После правильного подписания и подачи заявления вы сможете сохранить его в форматах PDF и XML, а также получите официальное подтверждение подачи (UPO).

В случае принятия положительного решения воевода уведомит вас о возможности получения вида на жительство», — добавили в посольстве.

