  В Україні

Українцям можуть дозволити оформлювати «відстрочку» від мобілізації за певну плату: що пропонують у Раді

12:07, 5 травня 2026
Отримані кошти пропонують спрямовувати на фінансування рекрутингу до Збройних сил України та матеріальну мотивацію добровольців.
В Україні пропонують запровадити механізм так званого економічного бронювання, який передбачає можливість так званої "офіційної відстрочки" від мобілізації за оплату.

Йдеться про акумулювання коштів від таких платежів на спеціальному рахунку та їх спрямування на посилення рекрутингу до Збройних сил України. Зокрема, пропонується запровадити фінансову мотивацію для добровольців — стартові виплати у розмірі 5–10 тисяч доларів для тих, хто самостійно вступає на службу. Про це розповів народний депутат Сергій Нагорняк.

Депутат зазначив, що таким чином держава могла б отримати додатковий ресурс для залучення військовослужбовців.

"Ті, хто бажає отримати офіційну, скажімо так, відстрочку від служби в ЗСУ, платять за це. Але платять "у білу". І спокійно пересуваються Україною та виїжджають за її межі. А ті, хто такої можливості не має, але має бажання йти захищати країну, повинні мати хорошу мотивацію від держави. Але держава десь має брати цей фінансовий ресурс. Мені здається, тільки таким чином ми могли б трохи вирівняти ситуацію", - сказав Нагорняк у інтерв’ю Телеграф.

Водночас він визнав, що така ініціатива може викликати дискусії щодо справедливості, оскільки існує ризик її сприйняття як моделі, за якої заможні громадяни уникають служби. За словами Нагорняка, проблема фактичного ухилення вже існує, зокрема через оформлення фіктивних документів.

"Все одно ті, хто має гроші, вони відкупилися і по Києву сьогодні їздять на дорогих автівках за 100 тисяч доларів і більше. Ходять по ресторанах, займаються в спортивних залах. І у всіх довідки. Кого не зупиниш і не запитаєш — у нього є довідка про інвалідність: або його, або дружини чи батьків. Тут ніякого секрету немає" , - сказав нардеп, наголосивши на необхідності ліквідації схем оформлення фіктивних документів про інвалідність для уникнення мобілізації.

На його думку, для цього доцільно запровадити обмежений період — своєрідний «місячник», протягом якого громадяни могли б офіційно оформити відстрочку за оплату. Отримані кошти пропонується спрямувати на рекрутинг та залучення нових військовослужбовців до ЗСУ. 

