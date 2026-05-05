Украинцам могут разрешить оформлять «отсрочку» от мобилизации за определенную плату: что предлагают в Раде

Полученные средства предлагают направлять на финансирование рекрутинга в Вооруженные силы Украины и материальную мотивацию добровольцев.

В Украине предлагают ввести механизм так называемого экономического бронирования, предусматривающий возможность так называемой "официальной отсрочки" от мобилизации за оплату.

Речь идет об аккумулировании средств от таких платежей на специальном счете и их направлении на усиление рекрутинга в Вооруженные силы Украины. В частности, предлагается ввести финансовую мотивацию для добровольцев — стартовые выплаты в размере 5–10 тысяч долларов для тех, кто самостоятельно поступает на службу. Об этом сообщил народный депутат.

Депутат отметил, что таким образом государство могло бы получить дополнительный ресурс для привлечения военнослужащих.

«Те, кто хочет получить официальную, скажем так, отсрочку от службы в ВСУ, платят за это. Но платят “в белую”. И спокойно передвигаются по Украине и выезжают за ее пределы. А те, у кого такой возможности нет, но есть желание идти защищать страну, должны иметь хорошую мотивацию от государства. Но государству нужно где-то брать этот финансовый ресурс. Мне кажется, только таким образом мы могли бы немного выровнять ситуацию», — сказал он в интервью «Телеграфу».

В то же время депутат ВРУ признал, что такая инициатива может вызвать дискуссии о справедливости, поскольку существует риск ее восприятия как модели, при которой состоятельные граждане избегают службы. По его словам, проблема фактического уклонения уже существует, в частности из-за оформления фиктивных документов.

«Все равно те, у кого есть деньги, они откупились и сегодня ездят по Киеву на дорогих автомобилях за 100 тысяч долларов и более. Ходят по ресторанам, занимаются в спортивных залах. И у всех справки. Кого ни остановишь и ни спросишь — у него есть справка об инвалидности: либо его, либо жены или родителей. Тут никакого секрета нет», — отметил нардеп, подчеркнув необходимость ликвидации схем оформления фиктивных документов об инвалидности для уклонения от мобилизации.

По его мнению, для этого целесообразно ввести ограниченный период — своего рода «месячник», в течение которого граждане могли бы официально оформить отсрочку за оплату. Полученные средства предлагается направить на рекрутинг и привлечение новых военнослужащих в ВСУ.

