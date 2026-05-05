  1. В Україні

Імпорт газу з ЄС: погоджено проєкт збільшення потужності на кордоні з Польщею

13:53, 5 травня 2026
Розподіл збільшеної потужності здійснюватиметься відповідно до визначених рівнів пропозицій.
Фото: nerc.gov.ua
НКРЕКП повідомила, що погодила проєкт пропозиції ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» щодо збільшення потужності газотранспортної системи у точці входу на міждержавному з’єднанні з Республікою Польща.

Рішення ухвалено відповідно до вимог європейського законодавства (Регламенту Комісії (ЄС) 2017/459) та Кодексу газотранспортної системи України з метою проведення Оператором ГТС аукціону розподілу нової (збільшеної) потужності.

Йдеться про розширення можливостей імпорту природного газу з країн ЄС, що є важливим кроком для посилення енергетичної стійкості України та її інтеграції до європейського енергоринку.

Розподіл нової (збільшеної) потужності здійснюватиметься відповідно до визначених рівнів пропозицій.

У разі формування достатнього попиту за результатами проведення спільного річного аукціону розподілу потужності (06.07.2026) та позитивного економічного тесту оператори ГТС України та Польщі реалізують відповідні заходи зі збільшення потужностей.

Впровадження цього рішення забезпечить додаткові можливості для гарантованого доступу до газу з європейського ринку та підвищить гнучкість енергосистеми.

Це також:

  • зменшить залежність від ризикових напрямків постачання;
  • розширить інтеграцію України до європейського газового ринку;
  • підвищить надійність енергопостачання в умовах воєнних загроз.

Окремо Комісія зазначає, що сьогодні польський регулятор ухвалив рішення про погодження проєкту, підтверджуючи узгодженість дій між країнами та підтримку з боку європейських партнерів.

