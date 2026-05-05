Импорт газа из ЕС: согласован проект увеличения мощности на границе с Польшей
НКРЭКУ сообщила, что согласовала проект предложения ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» по увеличению мощности газотранспортной системы в точке входа на межгосударственном соединении с Республикой Польша.
Решение принято в соответствии с требованиями европейского законодательства (Регламента Комиссии (ЕС) 2017/459) и Кодекса газотранспортной системы Украины с целью проведения Оператором ГТС аукциона распределения новой (увеличенной) мощности.
Речь идет о расширении возможностей импорта природного газа из стран ЕС, что является важным шагом для усиления энергетической устойчивости Украины и ее интеграции в европейский энергорынок.
Распределение новой (увеличенной) мощности будет осуществляться в соответствии с определенными уровнями предложений.
В случае формирования достаточного спроса по результатам проведения совместного годового аукциона распределения мощности (06.07.2026) и положительного экономического теста операторы ГТС Украины и Польши реализуют соответствующие меры по увеличению мощностей.
Внедрение этого решения обеспечит дополнительные возможности для гарантированного доступа к газу с европейского рынка и повысит гибкость энергосистемы.
Это также:
- снизит зависимость от рискованных направлений поставок;
- расширит интеграцию Украины в европейский газовый рынок;
- повысит надежность энергоснабжения в условиях военных угроз.
Отдельно Комиссия отмечает, что сегодня польский регулятор принял решение о согласовании проекта, подтверждая согласованность действий между странами и поддержку со стороны европейских партнеров.
