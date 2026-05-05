Импорт газа из ЕС: согласован проект увеличения мощности на границе с Польшей

Распределение увеличенной мощности будет осуществляться в соответствии с определенными уровнями предложений.

Фото: nerc.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НКРЭКУ сообщила, что согласовала проект предложения ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» по увеличению мощности газотранспортной системы в точке входа на межгосударственном соединении с Республикой Польша.

Решение принято в соответствии с требованиями европейского законодательства (Регламента Комиссии (ЕС) 2017/459) и Кодекса газотранспортной системы Украины с целью проведения Оператором ГТС аукциона распределения новой (увеличенной) мощности.

Речь идет о расширении возможностей импорта природного газа из стран ЕС, что является важным шагом для усиления энергетической устойчивости Украины и ее интеграции в европейский энергорынок.

Распределение новой (увеличенной) мощности будет осуществляться в соответствии с определенными уровнями предложений.

В случае формирования достаточного спроса по результатам проведения совместного годового аукциона распределения мощности (06.07.2026) и положительного экономического теста операторы ГТС Украины и Польши реализуют соответствующие меры по увеличению мощностей.

Внедрение этого решения обеспечит дополнительные возможности для гарантированного доступа к газу с европейского рынка и повысит гибкость энергосистемы.

Это также:

снизит зависимость от рискованных направлений поставок;

расширит интеграцию Украины в европейский газовый рынок;

повысит надежность энергоснабжения в условиях военных угроз.

Отдельно Комиссия отмечает, что сегодня польский регулятор принял решение о согласовании проекта, подтверждая согласованность действий между странами и поддержку со стороны европейских партнеров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.