  1. В Україні
  2. / Авто

Як відновити або обміняти посвідчення водія онлайн — відеоінструкція

23:48, 5 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Безоплатне відновлення діє лише за умови підтвердження втрати через військову агресію.
Як відновити або обміняти посвідчення водія онлайн — відеоінструкція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС нагадав, що відновлення посвідчення водія можливе через Кабінет водія, якщо посвідчення відображається з фото.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обов’язкова умова — наявність документа від органів досудового розслідування, що підтверджує статус потерпілої особи.

- Авторизуйтесь у Кабінет водія

- Оберіть «Відновлення та обмін посвідчення водія»

- Оберіть формат майбутнього документа

- Зазначте причину — пошкодження через війну

- Завантажте підтверджувальні документи

- Оберіть спосіб отримання

«Безоплатне відновлення діє лише за умови підтвердження втрати через військову агресію», - додав сервісний центр МВС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС посвідчення водія сервісний центр МВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Шість місяців достатньо: Верховний Суд визначив правила обчислення строків для оголошення військового померлим

Шестимісячний строк для оголошення особи померлою у зв’язку з війною обчислюється від завершення активних бойових дій навіть у разі подальшої окупації території.

Суд визнав щомісячні бойові виплати ЗСУ постійними — їх врахують при допомозі на оздоровлення

Якщо додаткова винагорода виплачувалася щомісячно, вона втрачає статус разової та має враховуватися при розрахунку допомоги на оздоровлення, попри заперечення військових частин.

ВС переглянув рішення суду Польщі: незаслуховування дитини не є автоматичною підставою для відмови

ВС наголосив, що відмова у визнанні іноземного рішення через незаслуховування дитини потребує оцінки дій суду та поведінки сторін.

ЕКЗ за рецептом: як нові норми Цивільного кодексу можуть заблокувати доступ до репродуктивних технологій

Окрім гарантій для захисників та права дітей знати про своє генетичне коріння, проєкт містить суперечливі норми, що перетворюють репродуктивний вибір на дозвільну систему.

Коли позов стає тиском — суди про межу між захистом і зловживанням прав

Позови можуть використовуватися не лише для захисту прав, а й як інструмент тиску — на практиці це оцінюється як зловживання правом.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]