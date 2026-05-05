Як відновити або обміняти посвідчення водія онлайн — відеоінструкція

Головний сервісний центр МВС нагадав, що відновлення посвідчення водія можливе через Кабінет водія, якщо посвідчення відображається з фото.

Обов’язкова умова — наявність документа від органів досудового розслідування, що підтверджує статус потерпілої особи.

- Авторизуйтесь у Кабінет водія

- Оберіть «Відновлення та обмін посвідчення водія»

- Оберіть формат майбутнього документа

- Зазначте причину — пошкодження через війну

- Завантажте підтверджувальні документи

- Оберіть спосіб отримання

«Безоплатне відновлення діє лише за умови підтвердження втрати через військову агресію», - додав сервісний центр МВС.

