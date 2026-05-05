Роман Пашкевич вдруге обраний головою Ізяславського райсуду Хмельницької області

В Ізяславському районному суді Хмельницької області судді вдруге обрали головою суду Романа Пашкевича.

фото: Ізяславський районний суд Хмельницької області

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Ізяславському районному суді Хмельницької області відбулися збори суддів щодо обрання голови суду на адміністративну посаду.

За результатами таємного голосування головою суду строком на три роки вдруге обрано суддю Романа Пашкевича.

Рішення ухвалено більшістю голосів суддів відповідно до встановленої процедури.

Нагадаємо, що обрано голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

Також обрали голову Індустріального районного суду м. Харкова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.