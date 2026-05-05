Пенсія з надбавкою 1297 грн: кому доплатять і які документи потрібні
Деякі категорії пенсіонерів мають право на додаткову виплату до пенсії у розмірі 1297 гривень. Така надбавка передбачена для військових пенсіонерів, які не здійснюють трудову діяльність і утримують осіб, що втратили працездатність. Про це повідомляють у Головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області.
Хто має право на доплату
Згідно зі статтею 30 Закону України від 09.04.1992 № 2262-XII, право на таку надбавку мають військові пенсіонери (за винятком строковиків), зокрема особи рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, які:
- не працюють і отримують пенсію за вислугу років;
- є особами з інвалідністю та отримують відповідну пенсію;
- утримують непрацездатних членів сім’ї, які не отримують пенсій чи державної соціальної допомоги.
Розмір виплати
Сума доплати визначається як 50% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень, відповідно розмір надбавки — 1297 гривень за кожного утриманця.
Як оформити надбавку
Для отримання доплати необхідно подати заяву одним із способів:
- звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України;
- скористатися вебпорталом електронних послуг ПФУ.
Разом із заявою потрібно надати:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- документи, що підтверджують родинні зв’язки, спільне проживання та факт утримання;
- довідку про відсутність роботи або проходження служби.
