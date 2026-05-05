Пенсия с надбавкой 1297 грн: кому доплатят и какие документы нужны

Часть военных пенсионеров может получать ежемесячную доплату в размере 1297 гривен при наличии нетрудоспособных иждивенцев.

Некоторые категории пенсионеров имеют право на дополнительную выплату к пенсии в размере 1297 гривен. Такая надбавка предусмотрена для военных пенсионеров, которые не осуществляют трудовую деятельность и содержат лиц, утративших трудоспособность. Об этом сообщают в Главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области.

Кто имеет право на доплату

Согласно статье 30 Закона Украины от 09.04.1992 № 2262-XII, право на такую надбавку имеют военные пенсионеры (за исключением военнослужащих срочной службы), в частности лица рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, которые:

не работают и получают пенсию за выслугу лет;

являются лицами с инвалидностью и получают соответствующую пенсию;

содержат нетрудоспособных членов семьи, которые не получают пенсии или государственной социальной помощи.

Размер выплаты

Размер доплаты составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, соответственно сумма надбавки — 1297 гривен за каждого иждивенца.

Как оформить надбавку

Для получения доплаты необходимо подать заявление одним из следующих способов:

обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

воспользоваться веб-порталом электронных услуг ПФУ.

Вместе с заявлением необходимо предоставить:

паспорт;

идентификационный код;

документы, подтверждающие родственные связи, совместное проживание и факт содержания;

справку об отсутствии работы или прохождения службы.

