Як вивезти гроші за кордон без проблем після продажу нерухомості: роз’яснення для українців

В Україні діють чіткі правила вивезення готівки за кордон, які часто ігнорують громадяни, зокрема після продажу нерухомості. Експерти застерігають: вільно вивезти значну суму готівкою без дотримання вимог законодавства не вдасться.

Згідно з чинними нормами, фізичні особи можуть перевозити через митний кордон валюту та банківські метали на суму до 10 тисяч євро без письмового декларування. Якщо ж сума дорівнює або перевищує цей поріг, необхідно обов’язково подати письмову декларацію.

При цьому закон не встановлює верхньої межі суми, яку можна вивезти. Однак у разі перевищення еквівалента 10 тисяч євро резиденти України мають надати документи, що підтверджують законність походження коштів. Йдеться, зокрема, про довідки про зняття готівки з банківських рахунків або документи про купівлю банківських металів. Такі документи дійсні протягом 90 днів.

Окремо підкреслюється, що право вивозити кошти понад встановлений ліміт має виключно власник рахунку. Навіть якщо гроші були зняті іншою особою за довіреністю, вона не має права перевозити їх за кордон.

Фахівці наголошують, що недотримання цих правил може призвести до затримки коштів, штрафів та інших проблем під час перетину кордону.

Згідно правил НБУ, перелік документів для переміщення фізичними особами-резидентами за межі України готівкової валюти наступний:

Фізичні особи-резиденти здійснюють переміщення готівкової валюти за межі України:

в загальній сумі, що не перевищує на день переміщення через митний кордон України (вивезення) в еквіваленті 10 000 євро, без подання підтвердних документів;

у загальній сумі, що перевищує на день переміщення через митний кордон України (вивезення) в еквіваленті 10 000 євро, на підставі підтвердних документів.

Для переміщення за межі України фізичними особами-резидентами готівкової валюти в загальній сумі, що перевищує на день переміщення в еквіваленті 10 000 євро, документи повинні підтверджувати:

зняття фізичною особою готівки з власних рахунків у банках;

здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (в разі здійснення такої операції).

