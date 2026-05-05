  1. В Украине

Как вывезти деньги за границу без проблем после продажи недвижимости: разъяснение для украинцев

22:00, 5 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Несоблюдение этих правил может привести к задержке средств, штрафам и другим проблемам при пересечении границы.
Как вывезти деньги за границу без проблем после продажи недвижимости: разъяснение для украинцев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине действуют четкие правила вывоза наличных за границу, которые часто игнорируют граждане, в частности после продажи недвижимости. Эксперты предупреждают: свободно вывезти значительную сумму наличными без соблюдения требований законодательства не получится.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно действующим нормам, физические лица могут перевозить через таможенную границу валюту и банковские металлы на сумму до 10 тысяч евро без письменного декларирования. Если же сумма равна или превышает этот порог, необходимо обязательно подать письменную декларацию.

При этом закон не устанавливает верхнего предела суммы, которую можно вывезти. Однако в случае превышения эквивалента 10 тысяч евро резиденты Украины должны предоставить документы, подтверждающие законность происхождения средств. Речь идет, в частности, о справках о снятии наличных с банковских счетов или документах о покупке банковских металлов. Такие документы действительны в течение 90 дней.

Отдельно подчеркивается, что право вывозить средства сверх установленного лимита имеет исключительно владелец счета. Даже если деньги были сняты другим лицом по доверенности, оно не имеет права перевозить их за границу.

Специалисты отмечают, что несоблюдение этих правил может привести к задержке средств, штрафам и другим проблемам при пересечении границы.

Согласно правилам НБУ, перечень документов для перемещения физическими лицами-резидентами за пределы Украины наличной валюты следующий:

Физические лица-резиденты осуществляют перемещение наличной валюты за пределы Украины:

  • в общей сумме, не превышающей на день перемещения через таможенную границу Украины (вывоза) эквивалент 10 000 евро, без предоставления подтверждающих документов;
  • в общей сумме, превышающей на день перемещения через таможенную границу Украины (вывоза) эквивалент 10 000 евро, на основании подтверждающих документов.

Для перемещения за пределы Украины физическими лицами-резидентами наличной валюты в общей сумме, превышающей на день перемещения эквивалент 10 000 евро, документы должны подтверждать:

  • снятие физическим лицом наличных с собственных счетов в банках;
  • осуществление валютно-обменной операции с этой наличностью (в случае осуществления такой операции).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги НБУ недвижимость граница пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Шесть месяцев достаточно: Верховный Суд определил правила исчисления сроков для объявления военнослужащего умершим

Шестимесячный срок для объявления лица умершим в связи с войной исчисляется с момента завершения активных боевых действий даже в случае дальнейшей оккупации территории.

Суд признал ежемесячные боевые выплаты ВСУ постоянными — их учтут с помощью оздоровления

Если дополнительное вознаграждение выплачивалось ежемесячно, оно теряет статус разового и должно учитываться при расчете помощи на оздоровление, вопреки возражениям воинских частей

ВС пересмотрел решение суда Польши: незаслушивание ребенка не является автоматическим основанием для отказа

ВС подчеркнул, что отказ в признании иностранного решения из-за незаслушивания ребенка требует оценки действий суда и поведения сторон.

ЭКО по рецепту: как новые нормы Гражданского кодекса могут заблокировать доступ к репродуктивным технологиям

Помимо гарантий для защитников и права детей знать о своих генетических корнях, проект содержит противоречивые нормы, превращающие репродуктивный выбор в разрешительную систему.

Когда иск становится давлением — суды о границе между защитой и злоупотреблением правом

Иски могут использоваться не только для защиты прав, но и как инструмент давления — на практике это оценивается как злоупотребление правом.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]