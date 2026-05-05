Как вывезти деньги за границу без проблем после продажи недвижимости: разъяснение для украинцев

В Украине действуют четкие правила вывоза наличных за границу, которые часто игнорируют граждане, в частности после продажи недвижимости. Эксперты предупреждают: свободно вывезти значительную сумму наличными без соблюдения требований законодательства не получится.

Согласно действующим нормам, физические лица могут перевозить через таможенную границу валюту и банковские металлы на сумму до 10 тысяч евро без письменного декларирования. Если же сумма равна или превышает этот порог, необходимо обязательно подать письменную декларацию.

При этом закон не устанавливает верхнего предела суммы, которую можно вывезти. Однако в случае превышения эквивалента 10 тысяч евро резиденты Украины должны предоставить документы, подтверждающие законность происхождения средств. Речь идет, в частности, о справках о снятии наличных с банковских счетов или документах о покупке банковских металлов. Такие документы действительны в течение 90 дней.

Отдельно подчеркивается, что право вывозить средства сверх установленного лимита имеет исключительно владелец счета. Даже если деньги были сняты другим лицом по доверенности, оно не имеет права перевозить их за границу.

Специалисты отмечают, что несоблюдение этих правил может привести к задержке средств, штрафам и другим проблемам при пересечении границы.

Согласно правилам НБУ, перечень документов для перемещения физическими лицами-резидентами за пределы Украины наличной валюты следующий:

Физические лица-резиденты осуществляют перемещение наличной валюты за пределы Украины:

в общей сумме, не превышающей на день перемещения через таможенную границу Украины (вывоза) эквивалент 10 000 евро, без предоставления подтверждающих документов;

в общей сумме, превышающей на день перемещения через таможенную границу Украины (вывоза) эквивалент 10 000 евро, на основании подтверждающих документов.

Для перемещения за пределы Украины физическими лицами-резидентами наличной валюты в общей сумме, превышающей на день перемещения эквивалент 10 000 евро, документы должны подтверждать:

снятие физическим лицом наличных с собственных счетов в банках;

осуществление валютно-обменной операции с этой наличностью (в случае осуществления такой операции).

