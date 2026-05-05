У Сонячній системі виявили ще один об’єкт з атмосферою: відкриття змінює уявлення вчених

Дослідники наголошують, що це відкриття ставить під сумнів попередні уявлення про «мертві» крижані тіла на околицях Сонячної системи.

Астрономи вперше за багато років зафіксували атмосферу не лише у Плутона, а й у ще одного об’єкта на околицях Сонячної системи. Йдеться про обʼєкт, який розташований за орбітою Нептуна та має діаметр близько 500 км. Про відкриття повідомляє Reuters.

Об’єкт обертається навколо Сонця на відстані, співставній із Плутоном, однак значно поступається йому за розмірами. Вчені виявили у нього розріджену атмосферу — у мільйони разів менш щільну за земну та значно слабшу навіть за атмосферу Плутона. За попередніми оцінками, вона може складатися з метану, азоту або чадного газу.

Вчені розглядають два можливих пояснення появи атмосфери. За однією з версій, вона може підтримуватися внутрішніми процесами, зокрема кріовулканізмом — викидами газів і льоду через тріщини на поверхні. Інша гіпотеза — тимчасове утворення атмосфери після зіткнення з іншим небесним тілом.

«Якщо атмосфера утворилася внаслідок удару, вона може зникнути протягом наступних кількох років або десятиліть. Якщо вона зберігатиметься або змінюватиметься сезонно, це вказуватиме на постійне внутрішнє джерело», — кажуть дослідники.

Спостереження проводили за допомогою наземних телескопів у Японії під час явища зоряного покриття — коли об’єкт проходить перед зіркою і частково блокує її світло. Це дозволило дослідникам визначити фізичні характеристики небесного тіла.

Об’єкт розташований у поясі Койпера — області за Нептуном, де збереглися залишки раннього етапу формування Сонячної системи понад 4,5 мільярда років тому. Він здійснює один оберт навколо Сонця приблизно за 247 років.

Наразі об’єкт має технічну назву (612533) 2002 XV93, однак між собою його називають XV93.

