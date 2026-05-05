В Солнечной системе обнаружили еще один объект с атмосферой: открытие меняет представления ученых

21:52, 5 мая 2026
Астрономы впервые за много лет зафиксировали атмосферу не только у Плутона, но и у еще одного объекта на окраинах Солнечной системы. Речь идет об объекте, который расположен за орбитой Нептуна и имеет диаметр около 500 км. Об открытии сообщает Reuters.

Объект обращается вокруг Солнца на расстоянии, сопоставимом с Плутоном, однако значительно уступает ему по размерам. Ученые обнаружили у него разреженную атмосферу — в миллионы раз менее плотную, чем земная, и значительно слабее даже атмосферы Плутона. По предварительным оценкам, она может состоять из метана, азота или угарного газа.

Исследователи подчеркивают, что это открытие ставит под сомнение прежние представления о «мертвых» ледяных телах на окраинах Солнечной системы.

Ученые рассматривают два возможных объяснения появления атмосферы. По одной из версий, она может поддерживаться внутренними процессами, в частности криовулканизмом — выбросами газов и льда через трещины на поверхности. Другая гипотеза — временное образование атмосферы после столкновения с другим небесным телом.

«Если атмосфера образовалась в результате удара, она может исчезнуть в течение следующих нескольких лет или десятилетий. Если она будет сохраняться или изменяться сезонно, это будет указывать на постоянный внутренний источник», — говорят исследователи.

Наблюдения проводились с помощью наземных телескопов в Японии во время явления звездного покрытия — когда объект проходит перед звездой и частично блокирует ее свет. Это позволило исследователям определить физические характеристики небесного тела.

Объект расположен в поясе Койпера — области за Нептуном, где сохранились остатки раннего этапа формирования Солнечной системы более 4,5 миллиарда лет назад. Он совершает один оборот вокруг Солнца примерно за 247 лет.

В настоящее время объект имеет техническое название (612533) 2002 XV93, однако между собой его называют XV93.

