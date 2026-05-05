ШІ визначатиме вік користувачів – Meta посилює контроль у соцмережах

21:48, 5 травня 2026
Компанія заявляє, що нова система аналізуватиме фото та відео, щоб виявляти акаунти дітей до 13 років.
Компанія Meta Platforms оголосила про впровадження нових функцій на базі штучного інтелекту для визначення акаунтів дітей і підлітків у своїх сервісах. Зокрема, йдеться про Facebook та Instagram.

За даними компанії, нові алгоритми аналізуватимуть фото та відео користувачів, щоб оцінювати їхній вік і виявляти акаунти осіб до 13 років, яким заборонено створювати профілі на цих платформах.

У Meta зазначають, що штучний інтелект не використовуватиме технології розпізнавання обличчя. Натомість система аналізуватиме загальні візуальні ознаки, зокрема зріст та кісткову структуру, щоб визначати приблизний вік користувача.

У компанії пояснюють, що алгоритм оцінює загальні параметри зображень, а не ідентифікує конкретних осіб.

Окрім аналізу зображень і відео, система також враховуватиме текстову інформацію та поведінкові взаємодії користувачів. У Meta заявляють, що це дозволить ефективніше виявляти та видаляти акаунти неповнолітніх.

Нову функцію насамперед спрямовано на посилення контролю за дотриманням вікових обмежень на платформах компанії та підвищення безпеки користувачів.

діти Facebook Instagram Meta ШІ соцмережі

