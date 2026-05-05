ИИ будет определять возраст пользователей – Meta усиливает контроль в соцсетях

21:48, 5 мая 2026
Компания заявляет, что новая система будет анализировать фото и видео, чтобы выявлять аккаунты детей до 13 лет.
Компания Meta Platforms объявила о внедрении новых функций на базе искусственного интеллекта для выявления аккаунтов детей и подростков в своих сервисах. В частности, речь идет о Facebook и Instagram.

По данным компании, новые алгоритмы будут анализировать фото и видео пользователей, чтобы оценивать их возраст и выявлять аккаунты лиц до 13 лет, которым запрещено создавать профили на этих платформах.

В Meta отмечают, что искусственный интеллект не будет использовать технологии распознавания лиц. Вместо этого система будет анализировать общие визуальные признаки, в частности рост и костную структуру, чтобы определять приблизительный возраст пользователя.

В компании объясняют, что алгоритм оценивает общие параметры изображений, а не идентифицирует конкретных лиц.

Помимо анализа изображений и видео, система также будет учитывать текстовую информацию и поведенческие взаимодействия пользователей. В Meta заявляют, что это позволит более эффективно выявлять и удалять аккаунты несовершеннолетних.

Новая функция в первую очередь направлена на усиление контроля за соблюдением возрастных ограничений на платформах компании и повышение безопасности пользователей.

