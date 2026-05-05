Sony виплатить 7,8 мільйона доларів гравцям за завищення цін у PlayStation Store

23:30, 5 травня 2026
Мільйони користувачів PlayStation можуть отримати компенсації за цифрові покупки.
Фото: mashable.com
Sony PlayStation досягла запропонованої мирової угоди у розмірі 7,85 мільйона доларів у колективному позові з мільйонами користувачів, що може означати завершення судового процесу, який розпочався у 2023 році, передає Mashable.

 Окружний суд США Північного округу Каліфорнії надав попереднє схвалення минулого місяця, а фінальне слухання призначене на 15 жовтня 2026 року.

Позов стосувався рішення Sony у 2019 році припинити продаж цифрових ваучерів на ігри через сторонніх ритейлерів, таких як Amazon і GameStop. Це змусило користувачів купувати ігри виключно через PlayStation Store, що, на думку позивачів, призвело до підвищення цін і обмеження конкуренції. Sony заперечує будь-які порушення, але погодилася на мирову угоду, щоб уникнути подальших судових витрат.

У матеріалах справи зазначалося, що такі дії могли створити ситуацію, подібну до монополії, що призвело до підвищення цін на ігри в середньому на 50 центів. До позову автоматично включили понад 4,4 мільйона облікових записів. Компанія наполягає, що її дії не порушували антимонопольне законодавство, однак погоджена угода передбачає виплати користувачам, які відповідають умовам.

Компенсація стосуватиметься лише жителів США, які придбали відповідні цифрові ігри в період з 1 квітня 2019 року до 31 грудня 2023 року. Участь беруть лише ті ігри, які до 2019 року продавалися через сторонні ваучери. До списку входять, зокрема, The Last of Us Remastered, Assassin’s Creed Chronicles: China та Madden NFL 17.

Користувачі, які не бажають брати участь у врегулюванні, можуть відмовитися до 2 липня 2026 року.

Виплати здійснюватимуться переважно у вигляді кредитів у гаманці PlayStation Network (PSN). Користувачі, які більше не користуються PSN, отримають кошти поштою. Очікується, що індивідуальні суми будуть невеликими — зазвичай кілька доларів за покупку, оскільки до 25% суми угоди буде спрямовано на оплату юридичних послуг і компенсації представникам позивачів.

Угода поки не є остаточною. Виплати розпочнуться автоматично лише після фінального судового слухання, запланованого на жовтень. Користувачам, які залишаються учасниками угоди, не потрібно вчиняти додаткових дій.

