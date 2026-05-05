Sony выплатит 7,8 миллиона долларов игрокам за завышение цен в PlayStation Store

Миллионы пользователей PlayStation могут получить компенсации за цифровые покупки.

Sony PlayStation достигла предложенного мирового соглашения на сумму 7,85 миллиона долларов в коллективном иске с миллионами пользователей, что может означать завершение судебного процесса, начавшегося в 2023 году, передает Mashable.

Окружной суд США Северного округа Калифорнии предоставил предварительное одобрение в прошлом месяце, а финальное слушание назначено на 15 октября 2026 года.

Иск касался решения Sony в 2019 году прекратить продажу цифровых ваучеров на игры через сторонних ритейлеров, таких как Amazon и GameStop. Это вынудило пользователей покупать игры исключительно через PlayStation Store, что, по мнению истцов, привело к повышению цен и ограничению конкуренции. Sony отрицает какие-либо нарушения, но согласилась на мировое соглашение, чтобы избежать дальнейших судебных расходов.

В материалах дела отмечалось, что такие действия могли создать ситуацию, похожую на монополию, что привело к повышению цен на игры в среднем на 50 центов. В иск автоматически включили более 4,4 миллиона учетных записей. Компания настаивает, что ее действия не нарушали антимонопольное законодательство, однако согласованное соглашение предусматривает выплаты пользователям, которые соответствуют условиям.

Компенсация будет касаться только жителей США, которые приобрели соответствующие цифровые игры в период с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2023 года. Участвуют только те игры, которые до 2019 года продавались через сторонние ваучеры. В список входят, в частности, The Last of Us Remastered, Assassin’s Creed Chronicles: China и Madden NFL 17.

Пользователи, которые не желают участвовать в урегулировании, могут отказаться до 2 июля 2026 года.

Выплаты будут осуществляться преимущественно в виде кредитов в кошельке PlayStation Network (PSN). Пользователи, которые больше не пользуются PSN, получат средства по почте. Ожидается, что индивидуальные суммы будут небольшими — обычно несколько долларов за покупку, поскольку до 25% суммы соглашения будет направлено на оплату юридических услуг и компенсации представителям истцов.

Соглашение пока не является окончательным. Выплаты начнутся автоматически только после финального судебного слушания, запланированного на октябрь. Пользователям, которые остаются участниками соглашения, не нужно предпринимать дополнительных действий.

