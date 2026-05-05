  1. В Україні

«Летіли» зі швидкістю понад 120 км за годину: у Києві покарали водіїв Chevrolet та BMW

23:12, 5 травня 2026
У столиці притягнули до відповідальності прихильників швидкісної їзди.
У Києві під час вимірювання швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam, інспектори зупинили водіїв автівок BMW та Chevrolet, які рухалися містом зі швидкістю 123 км/год та 130 км/год.

Як повідомила Патрульна поліція Києва, правоохоронці нагадали керманичам правила дорожнього руху та винесли на них постанови за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як на 50 км/год) КУпАП.

У поліції нагадали, що:

- згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год — тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень;

- згідно з ч. 4 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 гривень.

Національна поліція Київ

