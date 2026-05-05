«Летели» со скоростью более 120 км в час: в Киеве наказали водителей Chevrolet и BMW

В столице привлекли к ответственности сторонников скоростной езды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве во время измерения скоростного режима с помощью прибора TruCam инспекторы остановили водителей автомобилей BMW и Chevrolet, которые двигались по городу со скоростью 123 км/ч и 130 км/ч.

Как сообщила Патрульная полиция Киева, правоохранители напомнили водителям правила дорожного движения и вынесли на них постановления по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч) КУоАП.

В полиции напомнили, что:

согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП — превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч — влечет за собой штраф в размере 340 гривен;

согласно ч. 4 ст. 122 КУоАП — превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч — влечет за собой наложение штрафа в размере 1700 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.